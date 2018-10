Vico Equense. Il Comune cambia il dominio del suo sito internet ufficiale

Il Responsabile del Servizio Servizi Informatici arch. Catello Arpino visto il D.P.C.M. 31 maggio 2017 (Piano Triennale per l’informatica 2017-2019) che all’Allegato, sezione “Linee di azione”, recita: “AgID emana le disposizioni per il riordino del dominio ‘gov.it’, al fine di riorganizzarlo con una segmentazione che risponda a criteri internazionali e consenta di raggruppare i siti delle amministrazioni centrali, dove si evince l’assegnazione del dominio “gov.it” alle sole amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, escludendo l’assegnazione del dominio “gov.it” alle istituzioni scolastiche e alle pubbliche amministrazioni territoriali, l’Ufficio deve provvedere alla migrazione del dominio “vicoequense.gov.it” al dominio “comunevicoequense.it” con tutti i servizi connessi (PEC, Mail, Sottodomini, http, https), la migrazione dei dati (webserver e Mail) e la configurazione (config) di tutti server virtuali dell’infrastruttura, in conformità e attuazione delle direttive nazionali sopra riportate di adeguamento alla sopravvenuta normativa europea in materia.

Per il raggiungimento di queste finalità ha quindi stimato un necessario impegno di spesa pari a complessivi € 5.000,00 da imputare sul Cap. n. 120.00 del corrente Bilancio Comunale e disposto che – ai fini dell’approvvigionamento di quanto occorrente per garantire il corretto funzionamento del sistema informatico comunale, ovvero la migrazione dal dominio “vicoequense.gov.it” a “comunevicoequense.it” ed attività consequenziali, in conformità e attuazione delle direttive nazionali in narrativa richiamate di adeguamento alla sopravvenuta normativa europea in materia – per la fornitura di materiale/servizi vari (hardware/software) e quant’altro necessario agli interventi di che trattasi, di importo contenuto, si proceda mediante affidamento diretto a ditte idonee allo scopo, all’occorrenza individuate secondo quanto previsto/prescritto dalla vigente normativa citata in narrativa, ovvero facendo ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.