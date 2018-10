Vico Equense. Comincia alla grande il Cammino della Polisportiva Vico: in Casa vince 78-50

Vico Equense. Comincia alla grande il cammino della Polisportiva Vico Equense che, sul campo amico del Palazzetto dello Sport di Via Madonnelle, si impone nei confronti della Polisportiva Giuseppe Zingaro con il punteggio di 78 – 50.

Comincia subito alla grande la partita dei vicani con Maresca sugli scudi che, con una serie di contropiedi, porta subito la propria squadra ad un vantaggio in doppia cifra.

Coach Di Martino ne approfitta subito per attivare le rotazioni concedendo spazio a tutti pur mantenendo inalterato il vantaggio che a fine secondo quarto è di +12.

All’inizio della ripresa il coach vicano schiera nuovamente il quintetto base con Lucchesi, Acone, Maresca, Catuogno e Vitale e la squadra prova nuovamente ad aumentare il divario che supera i 20 punti nel momento in cui torna in campo Esposito che permette ai propri compagni di volare in contropiede.

Arrivano punti a raffica per Maresca, Gargiulo e Ventura che così portano i locali quasi fino al più 30. Gli ultimi minuti servono a coach Di Martino per ruotare ancora tutti gli elementi e dare minutaggio soprattutto ai nuovi arrivati Del Gaudio e Ventura. Tanto divertimento anche per i circa 80 spettatori presenti che non hanno fatto mancare il loro apporto.

A fine partita questa la dichiarazione di Coach Di Martino: “La squadra ha risposto nel migliore dei modi. Durante gli allenamenti, e prima della partita, ho chiesto ai ragazzi di avere un approccio da vincenti a questa prima partita e così è stato. Al di là della vittoria netta, e dei difetti che metteremo apposto via via, ho visto un gruppo di ragazzi, un misto di esperienza e giovani equilibrati, e con il carattere giusto per disputare questo campionato da protagonisti. La prossima partita sarà già un banco di prova importante, mi aspetto ancor più impegno e mentalità vincente”.

Prossimo appuntamento per la Polisportiva sabato ore 19:00 ad Agropoli, seguite la Pagina Ufficiale su Facebook per rimanere aggiornati durante la trasferta!