Vico Equense: Arrivederci ai “I Venerdì Culturali 2018”, la manifestazione culturale che in Penisola Sorrentina ha dato onore all’archeologia.

Dopo circa 4 mesi di incontri, “I Venerdì Culturali 2018” concludono il ciclo di conferenze ideate e organizzate dall’Associazione Culturale Sirentum, che è riuscita a creare una straordinaria sinergia tra studiosi, professionisti, archeologi e la città di Vico Equense. A testimonianza di ciò, le grandi personalità che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa, il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei e la Direttrice del Museo Georges Vallet di Piano di Sorrento Tommasina Budetta.Grandi nomi dello scenario archeologico congiunti a noti studiosi e professionisti locali tutti per un fine comune: divulgare la disciplina archeologica per acuire la percezione del patrimonio culturale e sviluppare un nuovo senso civico, di sicuro più consapevole. Come di consueto, l’ultimo appuntamento si è tenuto all’interno della chiesa S.S. Annunziata, sede che ha permesso lo svolgimento delle attività in una delle più belle cornici della Penisola Sorrentina.

Ancor prima di iniziare la serata, i membri dell’Associazione hanno aperto il tesseramento a nuovi soci, per dare la possibilità a chi ha seguito l’intero ciclo di prendere parte alle iniziative future, aiutare e dare suggerimenti utili per la creazione di nuove idee. Subito dopo, a prendere la parola è stato il Professore e Storico locale Salvatore Ferrara, chenon a caso aveva avuto modo di esprimersi giàall’inaugurazionedell’evento e perciò coerentemente l’Associazione ha deciso di affidare proprio a lui la chiusura delciclo.Amedeo Maiuri protagonista anche in questo ultimo incontro, in particolare si è discussodegli scavi e delle ricerche da lui condotte nel sito archeologico della vicina Ercolano.Quest’ultima città insieme a Pompei, sono di fatto i veri colossi dell’archeologia campana e per questo motivo nei complessivi di 13 appuntamenti, “I Venerdì Culturali 2018” hanno messo in evidenza l’esigenza per la sopravvivenza dei siti minori non esclusivamente di collegarsi a questi “Big” ma di riuscire a creare una rete locale solida partendo proprio dalle scuole e le istituzioni; solo in quest’ottica si riuscirà ademettere luce propria, indipendente e condurre un turismo sano anche in tutti i centri satelliti.Per mettere in pratica questa idea, sono state molte le proposte arrivate durante i “forum” creatii venerdì, una delle più convincenti sarebbe proprio di introdurre nelle scuole un testo di Amedeo Maiuri per avvicinare gli studenti nonché i “cives” alla conoscenza dell’archeologia e al contempo stimolare le istituzioni a spendere i fondi pubblici con intelligenza senza dissipare denaro in attività esclusivamente mediatiche o momentaneamente “cool”.Il Direttore Antonio Vanacore, il Dirigente Gennaro Lauro e la Dottoressa Valeria Bava hanno infine fatto i saluti formali da parte di tutta l’Associazione Sirentumaugurandosi che come tutti i grandi amori “I Venerdì Culturali 2018” possano ritornare con una nuova e accattivante edizione nel 2019.