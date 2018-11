i caselli autostradali obbligati ad attraversare il centro cittadino di Castellammare di Stabia. Lo stesso avviene nel senso di marcia opposto, con un fiume di lamiere diretto a Sorrento in attesa di una svolta.

L’incidente

A complicare le cose c’è un incidente, ancora uno, che avviene a metà mattinata all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Un giovane centauro viene coinvolto in uno schianto con un’automobile: il ragazzo, un ventinovenne residente a Meta e originario di Piano di Sorrento, resta ferito dopo l’impatto con una macchina il cui lunotto posteriore viene praticamente distrutto. Il giovane si procura un trauma cranico-facciale e numerose ferite al volto. Sul posto interviene anche un’ambulanzache trasporta il centauro al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Non è in pericolo di vita, ma viene ricoverato.

Alberi e inferno

A rendere particolarmente intasata la Statale sorrentina ci si mettono gli interventi avviati in mattinata a Seiano, a trecento metri dall’imbocco della galleria. In una dellecurve, nelle vicinanze di un albergo, alcuni operai impegnano metà carreggiata con un cestello per mettere in sicurezza delle alberature. Si procede a venti chilometri all’ora a senso alternato. Sono soprattutto i mezzi pesanti (che non possono attraversare il centro urbano di VicoEquense) a finire di creare la bagarre con la conseguenza che il tempo medio per percorrere i cinque chilometri che separano la frazione di Vico Equense da Punta Scutolo, cioè Meta, è di 70 minuti. I social network divengono una valvola di sfogo con un territorio, la penisola sorrentina, sempre più ostaggio di improvvisazione.