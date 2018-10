Vico Equense, campagna di tesseramento della Lega: adesioni da parte di consiglieri di maggioranza

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Nel fine settimana, gli attivisti del movimento politico che fa capo a Matteo Salvini, hanno installato un gazebo in piazza Umberto I. Il banchetto ha iniziato a raccogliere le iscrizioni al soggetto politico, che da alcune settimane ha iniziato a svolgere attività in città e annuncia iniziative per il territorio. Alla Lega hanno aderito cittadini e consiglieri comunali di maggioranza.

“Durante questo tour – ha dichiarato il coordinatore provinciale Biagio Sequino – stiamo riscuotendo un successo straordinario. Sono centinaia le persone che ogni giorno sempre più vogliono far parte della grande famiglia della Lega. La coerenza di Salvini sta pagando, le adesioni di amministratori locali aumentano sempre più e ben presto il modello Lega potrà partire anche nella provincia di Napoli”. Entusiasmo e soddisfazione anche per Gianmaria Di Maio, referente cittadino e promotore delle attività organizzative e di tesseramento sul territorio.