Vico Equense, arriva l’ufficialità della SITA: “Servizio sospeso da Sorrento per Amalfi”

Avviso della SITA SUD pubblicato pochi minuti fa: “A seguito della chiusura della S.S. 163 nel tratto del comune di Vico Equense, si comunica i servizi da Sorrento per Amalfi via Positano sono sospesi. Attualmente e fino a nuove disposizioni , l’azienda sta garantendo i collegamenti Sorrento Amalfi via Agerola e da Amalfi per Positano”.

Una decisione che avevamo previsto già nella serata di ieri: alle 4 di questa mattina l’ANAS ha disposto la chiusura della Strada Statale Amalfitana 163 (come avviene di solito in questi casi si passa a proprio rischio e pericolo). Ciò creerà sicuramente ulteriori disagi alla circolazione.