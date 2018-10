Vico Equense arrestato 70enne con l’accusa di spaccio di droga . Sorpreso dai Carabinieri mentre spacciava. È stato arrestato questa sera a Vico Equense, Antonio Volpe 70 anni, chiamato ‘o Barone.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, é stato fermato nella frazione di Massaquano.

Condotto in caserma in stato di fermo ‘o Barone sarà processato nella giornata di domani per direttissima al Tribunale di Torre Annunziata ( Napoli ).