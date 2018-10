Vico Equense. Approvato emendamento per rendere accessibili i parchi regionali, come Monte Faito, a disabili uditivi e visivi

Vico Equense. Luigi Cirillo, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle della Campania, informa che la mozione del centrodestra sull’impegno alla Giunta Regionale a sostenere percorsi accessibili per i disabili nei parchi regionali come il Monte Faito è stata approvata all’unanimità. Ecco quello che è stato scritto su una nota pubblicata sui social: “Alla mozione del centrodestra sull’impegno alla Giunta Regionale a sostenere percorsi accessibili per i disabili nei parchi regionali come il Monte Faito, abbiamo proposto di aggiungere percorsi guidati con interprete LIS per disabili uditivi e progetti specifici per disabili visivi. Emendamento approvato all’unanimità così come la mozione. A lavoro per realizzare in Campania un turismo senza barriere per tutte le persone con disabilità e nel mio intervento non poteva mancare un riferimento specifico al Monte Faito sul quale manteniamo alta l’attenzione nonostante ci sia sempre chi rema contro o tenta di sminuire i risultati per la valorizzazione del parco.”