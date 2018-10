Vico Equense ai Camaldoli il vento abbatte Lecci secolari e affiora la Chiesa di Santa Maria in Jerusalemme

Lecci secolari abbattuti dal vento svelano le mura seicentesche della Chiesa di Santa Maria in Jerusalemme ai Camaldoli.

Il Ventoso, era il nome che nel 1606 venne attribuito all’Eremo Camaldolese vicano, la cui vista, come per tutti gli eremi del medesimo ordine eremitico, era oscurata dalla imponente Chiesa, in questo caso quella di Santa Maria in Jerusalemme, della quale oggi abbiamo documentato il muro perimetrale posto a sinistra rispetto all’ingresso originale.

Sotto tale ‘bella et amplia’ Chiesa i monaci Camaldolesi hanno custodito le ossa dei loro confratelli per due secoli, dalla fondazione del 1606 alle soppressioni monastiche napoleoniche ottocentesche. A sua volta questa Chiesa nasceva su una ancora più antica che già era presente prima dell’arrivo seicentesco dei monaci bianchi, già dedicata a Santa Maria in Jerusalemme.

Giovanni Ponti