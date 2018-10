Viabilità, Torre Annunziata: incidente sull’A3 in direzione Castellammare. Bloccato il Corso Italia in direzione Sorrento -VIDEO

Una mattina abbastanza movimentata in tutta la Campania. Il maltempo, come spesso accade sui nostri territori, sta creando tanti disagi alla viabilità. In particolare, sull’A3 all’altezza dell’uscita Torre Annunziata Nord, direzione Castellammare di Stabia, si è verificato poco fa un incidente che ha visto un furgoncino ribaltarsi completamente: non sembra ci siano stati, fortunatamente, feriti gravi, ma la circolazione ne ha ovviamente risentito.

Tanti problemi anche lungo il Corso Italia, a Sorrento. Qui il traffico parte già da Piano di Sorrento: il Corso appare attualmente completamente bloccato, con via vai di genitori che accompagnano i ragazzi alle scuole. Vi terremo aggiornati.

