Veronica Maya in forma smagliante con Maurizio Costanzo si confida a S’è fatta notte. Ecco cosa ha detto . Veronica Maya la bellissima showgirl e presentatrice originaria di Piano di Sorrento, che vedete sempre su Positanonews come “testimonial” del famoso marchio “Capri Watch” di Silvio Staiano , ha parlato di se stessa con grande disinvoltura e charme. Del rapporto col marito, della terza gravidanza, confessando che si è rifatta il seno dopo e retroscena sul marito “Mi apprezzava di più così mentre aspettavo, diceva che gli piaceva la mia morbidezza..”

Insomma Veronica Maya in grande rilancio che ha già alimentato le pagine di gossip grazie al nudo integrale sfoggiato nelle vacanze settembrine con il marito. Topless da far perdere la testa per la conduttrice, che a fronte dei tre figli avuti nel corso del suo matrimonio, può ancora contare su un fisico spettacolare, oltre ad una bellezza ed un fascino unico.

La conduttrice ospite di S’è fatta notte per la puntata andato in onda su Rai 1 dopo la mezzanotte di oggi. Ospite di Maurizio Costanzo la Maya ha fatto incetta di consensi anche per Miss Europe Continental 2018 che avrà luogo a novembre, impegno affiancato al format estivo Quelle brave ragazze in coppia con Bianca Guaccero, La Mario e Valeria Graci.

Le doti di Veronica Maya spaziano dalla bellezza alla professionalità e per questo ancora oggi è considerata uno degli assi vincenti della Rai. “Una vetrina, un sogno, un’opportunità” ha invece dichiarato alla Gazzetta dello Spettacolo in occasione dei preparativi per Miss Europe Continental 2018. La Maya sarà presente ancora una volta nella kermesse che riporta in gloria la sua Napoli, oltre che il concorso di bellezza che ancora una volta sarà chiamata a guidare. Serietà e professionalità sono i punti di forza che ha individuato nell’evento, a favore delle ragazze che di certo potranno vivere un momento indimenticabile. Tre anni di presenza nella città partenopea come padrona di casa e tanta energia da vendere per una Maya sempre in ottima forma. Senza considerare il suo rapporto a tu per tu con la moda, come dimostra la sua guida al CNA Idee in Moda di quest’anno, che ha avuto luogo a Pesaro e Urbino per valorizzare il settore abbigliamento e tessile a Piazza Duca Federico di Urbino.