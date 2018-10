Vento e mare mosso, problemi per Capri e Ischia . Da Amalfi a Sorrento viabilità e scuole aperte, Viadotto chiuso da Castellammare. Continua fino a domattina l’allerta meteo per la Regione Campania, paura a Sarno per una frana , ma scuole aperte quasi ovunque in provincia di Salerno e Napoli, anche a Benevento. Nel nostro territorio, Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, scuole aperte e strade aperte, mezzi pubblici della SITA regolari. Il vento è comunque forte e i collegamenti via mare interrotti , anche se in Costiera amalfitana finiranno comunque il giorno 4 novembre ma con orari ridotti.

Il Viadotto San Marco è chiuso da Castellammare di Stabia in direzione Vico Equense, come comunicato dall’Anas, per i lavori, chi esce dall’autostrada A3 meglio esca a Pompei ed eviti Viale Europa. Da Vico Equense all’imbocco del casello della A3 è tutto regolare.

Ricordiamo che è ufficialmente chiusa la Ravello – Chiunzi e la strada per il Faito , in caso di allerta meteo, in ogni caso si consiglia prudenza in particolare sulla SS 163

Se vi sono incidenti, frane o problemi vari usate il whatsapp della redazione 3381830438 o direttore@positanonews.it o cercate su facebook la pagina ufficiale Positanonews