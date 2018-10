Valico di Chiunzi finalmente aperto, ma attenzione all’allerta meteo per Ravello. La SITA riparte da lunedi

Il Valico di Chiunzi è finalmente aperto, ma attenzione all’allerta meteo per Ravello. Riapre la strada provinciale 2 verso il Valico di Chiunzi, il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo, ha infatti annunciato di aver ricevuto una comunicazione ufficiale dalla Provincia di Salerno, con la quale si conferma che la riapertura del tratto di strada, che collega il territorio coinvolto con la frana circa un mese fa, costringendo ad una circolazione a senso unico alternato e alla chiusura del tratto.

La revoca dell’ordinanza da parte della Provincia di Salerno, arriva dopo che nel corso dell’intero mese di settembre, sono stati eseguiti lavori di bonifica del costone roccioso che sovrasta la Sp2. Finalmente la Costiera Amalfitana potrà respirare, con l’apertura di questa fondamentale arteria: nei giorni scorsi, sembrava che la provinciale ritornasse ad essere soggetta ad una più lunga chiusura, con una temporanea installazione dei new jersey, ma il tutto è stato rimosso.

La diramazione dell’ultima allerta meteo, da parte della Protezione Civile della Regione Campania, richiama tuttavia alla prudenza nel proseguire sulla Chiunzi-Ravello, la Sp1. La “strada della vergogna”, si è dimostrata essere un mattatoio per automobili con le piogge, non solo per la tenuta del manto stradale, ma anche per la presenza di pericoli che possono presentarsi in caso di smottamenti.

La SITA riparte con corse regolari da lunedi mattina da e per Angri – Nocera e l’autostrada Napoli – Salerno.