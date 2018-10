Valico di Chiunzi aperto per l’Anas, chiuso per la Provincia: quanti disagi in Costiera

Oggi finalmente è stata riaperta la Statale Amalfitana a Positano, dopo la chiusura a causa dell’emergenza incendi. Procedere verso Sorrento nella giornata di ieri era impossibile, quindi lavoratori e studenti hanno dovuto intraprendere percorsi alternativi, come Agerola.

Tuttavia l’Anas, in preda all’emergenza, ha segnalato una deviazione del traffico da Salerno verso Sorrento, nietepopodimeno che in direzione Valico di Chiunzi: le indicazioni stradali, installate a Maiori (foto), entrano incredibilmente in conflitto con l’ordinanza della Provincia di Salerno n.155 del 7/9/2018.

Paradossalmente molti automobilisti, anche inconsapevolmente, sono stati diretti a loro rischio e pericolo verso l’Agro Nocerino, dimostrando comunque questa situazione che la Sp2 è l’asse viario più importante in Costiera Amalfitana. Tarda infatti l’apertura ufficiale della zona Valico, con la frenata ai lavori di bonifica a causa del maltempo.

I disagi comunque sono vissuti quotidianamente anche da parte degli abitanti di Tramonti. Come riportato già in altri articoli su Positanonews, le corse del trasporto pubblico sono limitate e mal organizzate. Inoltre, senza la Sita, sono ormai circa tre settimane che alcune famiglie provvedono con propri mezzi, ad accompagnare i propri figli presso i plessi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, situate sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese.