Un pezzo di Massa Lubrense in Via Montenapoleane a Milano, Luigi Stinga “Porto un pezzo di cuore qui “.

Entrare nell’Hotel Mandarin Oriental equivale a essere catapultati in un’altra dimensione. Nella strada milanese delle più famose griffe mondiali, via Montenapoleone, c’è l’ingresso per la dimora del lusso orientale nel cuore della città. Se non si è lì per soggiornare in una delle eleganti camere degli edifici del XVIII secolo, al Mandarin si arriva per godere della proposta gastronomica. Mattina, pranzo, aperitivo, cena o after dinner, questo posto è una macchina ben sincronizzata, professionista nell’accoglienza. Chi non è mai stato in uno dei Mandarin Oriental in giro per il mondo (31 in totale) non deve farsi confondere dal nome, perché la cucina qui è fortemente italiana e affidata alle mani di uno dei più validi cuochi che il nostro Paese possa vantare: lo chef Antonio Guida e del suo bistellato ristorante Seta di Milano.