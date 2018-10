Ulysses ad Amalfi.. E’ il mega yacht figlio di Andromeda . Fra Amalfi, Atrani e Casiglione di Ravello è apparso Ulysse, nella bella fotografia di Andrea Buonocore, il successore dello yacht Andromeda del 2015 ed è stato commissionato dall’uomo più ricco della Nuova Zelanda, Graeme Hart, che lo ha pagato 200 milioni di euro. Come in precedenza, il design esterno robusto è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di architettura navale Oscar Mike, tuttavia lo studio RWD con sede in Inghilterra è stato abbozzato per creare l’arredamento d’interni.

Ulysses è dotato di un hangar per elicotteri sul ponte superiore che fornisce spazio per il suo elicottero Bell 429 quando copre lunghe distanze in mare. Il suo enorme raggio di 18 metri è inoltre capace di ospitare ben 66 persone.

Anche altri yacht sono apparsi questa mattina , grazie al sole arrivato dopo le piogge notturne, fra Positano e Praiano, ma il tempo è instabile ed il porto di Amalfi o Salerno sono più sicuri..