ULTIM’ORA: ALLARME TERRORISMO A NAPOLI. EVACUATO ASILO NIDO

Mattinata di panico in quel di Napoli quando è stato ritrovato un trolley abbandonato abbastanza sospetto che ha immediatamente fatto scattare un allarme bomba. Si sono precipitati sul posto immediatamente gli artificieri a tranquillizzare la situazione. Nel frattempo, per vie precauzionali, sono stati fatti sgomberare i bimbi ospitati nell’asilo nido ed è stata predisposta l’evacuazione della sede della Tim. Tutto questo in via Stadera, nel quartiere di Poggioreale.