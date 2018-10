ULTIM’ORA.Ponte Morandi. M5S: Nessuna ricostruzione in mano ad “Autostrade”

Erroneamente nei giorni scorsi abbiamo riportato una notizia che affermava che la ricostruzione del Ponte Morandi venisse consegnata nelle mani di Autostrade e che il suo amministratore delegato, Giovanni Castellucci, stesse partecipando ai progetti per la ricostruzione. Stando ad una notizia dell’ultima ora, quest’ipotesi è stata categoricamente smentita dal M5S che ha dichiarato che in Parlamento nessuno sta pensando ad una cosa del genere in quanto sarebbe anche un’assurda marcia indietro dato che sia l’Autorità garante della concorrenza, sia l’Anac hanno ritenuto che fosse del tutto necessario escludere “Autostrade” dalla ricostruzione, dal momento che si sta indagando proprio sulla colpevolezza dell’accaduto a carico di quest’ultima.