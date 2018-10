Udinese 0-3 Napoli. Napoli spaziale alla Dacia Arena.

Il Napoli vola a -4 dalla Juventus, che nel pomeriggio ha effettuato un mezzo passo falso, pareggiando contro il Genoa allo Stadium. La squadra di Ancelotti vince nettamente grazie ai gol di: Fabiàn Ruiz, nel primo tempo, il raddoppio è frutto di un calcio di rigore che viene trasformato perfettamente da Dries Mertens e il terzo arriva con Marko Rog che firma la prima rete in questa stagione. L’Udinese si è resa pericolosa nel primo tempo grazie ad una grande partita del fantasista De Paul, che ha innescato molte volte Lasagna che per poco non regalava il gol del pareggio. Ma il Napoli ha saputo difendere bene gli spazi e nel secondo tempo ha chiuso la partita. Tre punti fondamentali per gli azzurri che accorciano in classifica e aggiunge un’altra vittoria alla serie positiva di Ancelotti. La nota negativa è l’infortunio di Verdi che viene sostituito al 2′. Domani il Napoli scenderà in campo a Parigi per una partita emozionante e molto promettente. Questa è una partita fondamentale per il passaggio del turno, sicuramente difficile ma Ancelotti la preparerà al meglio.