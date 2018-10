Turista americana in fin di vita a Castiglione: salvata nella notte

Intorno a mezzanotte una 60enne di nazionalità americana, ospite presso una struttura ricettiva cittadina, è stata condotta dai propri familiari al presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi.

Per loro momenti di panico quando hanno visto la loro congiunta impossibilitata a respirare. A Castiglione la donna è giunta in fin di vita. Accolta in codice rosso dai sanitari e immediatamente affidata a cardiologo e rianimatore, è stata immediatamente intubata e collegata a un respiratore automatico. Le sono state somministrate abbondanti dosi di farmaci salvavita che hanno consentito di stabilizzarla, per la gioia dei suoi familiari piombati nella disperazione.

Nel cuore della notte la turista è stata trasferita, con un’ambulanza medicalizzata di tipo A, al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, assistita dal rianimatore. Ora sta meglio e sarebbe fuori pericolo. Pochi altri minuti di ritardo e per lei non ci sarebbero state speranze.

TRATTO DA IL VESCOVADO DI RAVELLO