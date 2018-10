Tromba marina fra Praiano e Positano uno spettacolo nella Costa d’ Amalfi questo pomeriggio alle 15 . Il tornado seppur di piccole dimensioni e con un tronco poco esteso, se non nella parte superiore, proveniente da Positano è passato al largo della zona di Vettica dirigendosi verso Amalfi e proseguendo poi la sua corsa, prima di esaurire la sua forza, al largo di Maiori.

Qui, la cittadina è stata investita da una forte folata di vento, anche se per fortuna il tornado non ha causato danni ma solo tanto spavento. In particolare a mare così come dimostrano le immagini scattate a Positano da Fabio Fusco e il video realizzato ad Amali da Gerarda Carrano.

Infatti decine di barche, hanno navigato quasi sotto costa in fretta e furia per evitare un cambio di direzione della tromba marina che si trovava a circa cento metri dalla costa.

Le trombe marine, così come le chiamano in Costiera Amalfitana, viste da lontano appaiono come un evento spettacolare soprattutto per chi è poco abituato ad aver a che fare con questo genere di fenomeno. Già perché al di là della suggestione i vortici, che si formano da una compressione di masse d’aria aventi diverse temperature, rischiano seriamente di far danni.

Ricordiamo che fino alle 14 di domani la protezione civile della regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore gialla per precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale anche intensi.

Uno scenario che potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Ritornando alla tromba marina di questo pomeriggio ricordiamo che un rimedio contro questi vortici, secondo una leggenda popolare, ce l’hanno i pescatori della zona.

Loro, infatti, pare siano gli unici ad essere capaci di “spezzare” le trombe d’aria appena queste si avvicinano alla terraferma. Il loro è un vero e proprio rito che si tramanda e che prevede una formula da pronunciare accompagnata dal segno della croce.

E questo pare che accada senza mettersi in navigazione così come vuole un’altra leggenda secondo cui alcuni poteri erano nelle disponibilità di pescatori non credenti e dai baffi folti rivolti all’insù che per spezzare i vortici si portavano sulle loro code a bordo delle imbarcazioni.

Un’altra leggenda vuole addirittura che la formula venisse pronunciata sul bordo della barca e con il sedere in mare. L’invito al resto della truppa era più o meno questo: “Mettimec a cul a for ca se spezza”.

Foto di apertura Giuseppe Di Martino video Fabio Fusco