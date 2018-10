Tregua del maltempo in Campania anche se l’allerta meteo della Protezione Civile termina oggi, scuole chiuse a Napoli e altri comuni per la conta dei danni

30/10/2018 – Tregua del maltempo oggi in Campania dopo i forti, violenti e disastrosi temporali di ieri, che rafforzati e resi ancora più distruttivi dalle forti raffiche di vento di Scirocco, hanno strappato la vita a ben 9 persone in tutti il Paese, tra questi uno studente universitario di soli 21 anni che è morto a Fuorigrotta perchè travolto da un albero. Le scuole oggi sono rimaste chiuse a Napoli e in molti altri comuni della provincia per la conta dei danni, la decisione è stata presa proprio per consentire l’esame dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalità, ondata di maltempo.

TELECAPRINEWS