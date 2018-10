Tre importanti riconoscimenti per la Juve Stabia durante l’Italian Sport Awards, il Gran Galà del Calcio Italiano 2018

Il prossimo 12 novembre, presso il Dubai Village di Nola, si svolgerà l’Italian Sport Awards – La Notte degli Oscar del Calcio Italiano – Gran Galà del Calcio Italiano 2018. In quell’occasione ci saranno dei riconoscimenti anche per la Juve Stabia. In particolare ad essere premiati saranno il mister Fabio Caserta come miglior giovane allenatore del girone C del 2017-2018, il calciatore Luigi Viola quale migliore centrocampista del girone C del 2017-2018 e l’ufficio stampa della Società come migliore gestione dei social per il 2017-2018. Tre riconoscimenti molto importanti per la squadra che premiano il bel lavoro svolto nella scorsa stagione e saranno sicuramente un incentivo a continuare sulla strada del successo.