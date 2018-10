Tramonti, pari a reti bianche con lo Sporting Audax

I gialloverdi dopo aver archiviato l’impegno di Coppa Campania, ritrovano lo Sporting Audax, formazione incontrata nei playoff dell’ultimo campionato, che quest’anno ha la sua nuova casa in quel di Mercato San Severino. Sport Club Tramonti e Sporting Audax si dividono la posta, nel match pomeridiano di sabato al Franco Amato, valido per la terza giornata. La partita è terminata a reti inviolate, con la formazione di casa che ha tentato con le unghie e con i denti di trovare il vantaggio.

La partita inizia da subito aggressiva, con la squadra allenata da Apicella che ostenta un pressing aggressivo, con i primi cinque minuti di studio da parte delle compagini. Al minuto otto ci prova capitan Nicola Giordano dal limite, non è il suo piede e la palla termina fuori. Il Tramonti si prende nuovamente la scena al 16’, quando Nick Giordano incrocia di destra un pallone da fuori area, ma Della Spada è bravo a respingere in tuffo sulla sua sinistra. I gialloverdi monopolizzano la metà campo avversaria, ed al 32’ si guadagnano un calcio di punizione: Criscuoli batte, ma la palla è telefonata per l’estremo difensore neroverde. Otto minuti si è assistito all’ultima vera occasione da rete del primo tempo, su rimessa laterale di Lupo, Della Pietra gira di testa verso il primo palo, dove si trova Moreno Giordano che calcia a rete, ma trova l’opposizione di un ottimo Della Spada. Il primo tempo si chiude con uno Sporting Audax che non riesce minimamente ad impensierire la difesa avversaria, che gestisce bene le poche folate avversarie.

Nella seconda frazione di gioco, il Tramonti riprende a tessere il proprio gioco da dove ha lasciato, ma l’Audax inizia a fare capolino dopo i primi dieci minuti. All’11’ De Luca lancia dalla trequarti il terzino Abate, che con un bel tiro di sinistro calcia verso la porta, ma la palla si spegne sul fondo. Cinque minuti dopo, il Tramonti replica con un bel lancio di capitan Giordano, che innesca Antonio Amato, che batte in velocità il proprio marcatore, ma a tu per tu con Della Spada, spreca l’occasione del gol del vantaggio. Al 31’ il gioco dei padroni di casa viene spezzato e lo Sporting Audax racimola un calcio di punizione: Valerio Sica pennella un bel pallone di sinistro, dalla trequarti, Orabona in area incrocia di destro una palla velenosa, bloccata in tuffo da D’Antuono. Il Tramonti si rende pericoloso in quattro occasioni nel finale ma è poco cinico, ma tra i suoi sarà proprio l’estremo difensore D’Antuono a salvare il risultato, su un tiro di Valerio Sica, che il portiere spedisce sopra la traversa. Il risultato del “Franco Amato”, mantiene le due formazioni appaiate in classifica con 4 punti nelle prime tre uscite.

TABELLINO

Stadio Comunale Avv. Franco Amato – Tramonti (SA), 20/10/2018 ore 16.30

TRAMONTI-SPORTING AUDAX 0-0

TRAMONTI: D’Antuono, Lupo (40’ st Buonocore G.), Buonocore V., Marigliano (39’ st Giordano F.), Passaro, Giordano Mor., Amato A., Della Pietra (34’ st Amato D.), Napodano (43’ st Di Paolo), Criscuoli, Giordano N. (41’ Apicella) (A disp: Lucibello, Di Paolo, Apicella, Giordano F., Buonocore G., Amato D., Imparato) All: Apicella

SPORTING AUDAX: Della Spada, Caldarelli (47’ st Tabatabie), Ragosta, Abate, Lioi, Cilento, Sica V., Rodia, De Pascale (21’ st Altimari), Orabona, De Luca (37’ st Pierri) (A disp: Cuccurullo, Pierri, Altimari, Tabatabie, Sica G.) All: Esposito

Arbitro: Benvenuto di Nocera Inferiore

Ammoniti: Marigliano, Passaro, Amato A., Della Pietra, Amato D.; Ragosta

Note: tempo sereno, circa 200 spettatori. Recupero: 4’ st