Tramonti. “I Colibrì” hanno spento la prima candelina: 365 giorni d’amore per il territorio

I ragazzi della Pubblica Assistenza “I Colibrì”, hanno spento la prima candelina e festeggiare un anno di attività. Sabato 6 ottobre, nell’aula consiliare del comune di Tramonti, l’organizzazione no profit del presidente Alessandro Miccio, ha illustrato gli eccellenti risultati ottenuti in questi 365 giorni di attività, volte alla prevenzione, la gestione emergenze e la tutela del territorio in Costiera Amalfitana.

Lo speciale evento, in cui “I Colibrì” hanno ricevuto in dono dal Club Inner Wheel Costiera Amalfitana un defibrillatore, ha visto un importante partecipazione di pubblico. Nella serata moderata da Miriam Bella, hanno portato i saluti istituzionale di casa, il vicesindaco di Tramonti Domenico Amatruda e l’assessore Vincenzo Savino.

Ospiti della serata sono stati inoltre molteplici volontari, provenienti dalle diverse realtà associative del territorio costiero. Il primo compleanno de “I Colibrì”, si è conclusa con una benedizione del mezzo di servizio da parte del parroco di Santa Maria delle Grazie Don Nicola Mammato.

La Pubblica Assistenza “I Colibrì”, nonostante l’anno di attività, dimostra di essere una realtà consolidata sul territorio per l’esperienza messa in campo (effettuando 119 servizi per 527 ore di lavoro) e riuscendo a trovare un gran bel numero di adesioni dalla popolazione del comprensorio, raddoppiando a distanza dal giorno di nascita della sua fondazione, il numero di iscritti. (Foto Agostino Criscuolo)