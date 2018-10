Il Tramonti cade in trasferta a Montoro con il Banzano

Trasferta amara per il Tramonti che cade sul campo di Montoro Superiore con il Banzano, che supera i costieri con un rotondo 3 a 0. Una brutta gara in cui la matricola porta a casa i tre punti, con la complicità di un pessimo arbitraggio. La gara si sblocca intorno al 37’: su una azione da calcio d’angolo, Capriolo cade vistosamente nell’area piccola e l’arbitro, con esitazione, assegna il penalty per i biancoverdi. Sarà proprio il difensore e capitano del Banzano a presentarsi sul dischetto, spiazzando l’estremo difensore D’Antuono.

I gialloverdi trovano il pareggio al 41’ con Napodano, servito deliziosamente in area da Matteo Giordano, ma De Bonis non convalida la rete. Il Banzano trova poi il raddoppio in contropiede: al 43’ Troisi passa a Natale con un filtrante, che in velocità brucia il proprio marcatore e infila D’Antuono. Il primo tempo si chiude con la formazione ospite, che tenta di ridurre lo svantaggio.

Nel secondo tempo, la squadra di casa è imballata e in balia del gioco del Tramonti. Il vento, il terreno ed il gioco agonistico mettono a dura prova i gialloverdi, che si riversano avanti con tutte le forze per trovare la rete. Molteplici sono le interruzioni di gioco, tanto da portare la gara verso un ampio recupero. Quando i giochi erano ormai fatti, il Banzano infierisce e nel recupero del secondo tempo Troisi concretizza una palla spizzata di testa dal neo entrato Penna.

TABELLINO

Campo Comunale Aliberti – Montoro, 27/10/2018 ore 15.30

BANZANO-TRAMONTI 3-0

Marcatori: 38’ Capriolo (R), 43’ Natale, 45’+6’ st Troisi

BANZANO: Delli Priscoli, Del Vacchio, De Maio (30’ st De Stefano M.), Maffei (43’ st De Piano), De Stefano L., Capriolo, De Stefano A. (17’ st Bagnara), Zarra, Natale (40’ st Penna F. I), Troisi, Faggiano (8’ st Giliberti) (A disp: Vietri, Penna F. II, De Stefano M., Giliberti, Penna F. I, De Girolamo, De Piano, Nevola, Bagnara)

TRAMONTI: D’Antuono, Amato A. (7’ st Giordano F.), Lupo (15’ st Amato D.), Marigliano (39’ Giunchiglia), Passaro, Giordano Mor., Giordano Mat. (34’ st Apicella), Della Pietra, Napodano, Criscuoli, Giordano N. (A disp: Lucibello, Giunchiglia, Apicella, Giordano F., D’Amato W., Amato D. (47’ D’Amato W.)) All: Apicella

Arbitro: De Bonis di Frattamaggiore

Ammoniti: Natale, De Stefano L.; Criscuoli, Giordano Mor., Giordano N., Marigliano

Note: giornata ventosa e cielo coperto, circa 200 spettatori. Recuperi: 1’ pt e 8’ st