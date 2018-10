Da Tramonti al Vaticano: Giovanni Mandara racconta di quando cucinò pizze per due papi…

Un’intervista davvero da ascoltare quella della Gazzetta di Reggio al pizzaiolo originario di Tramonti Giovanni Mandara. Giovanni grazie al suo lavoro certosino ha portato in alto il suo locale, la Piccola Piedigrotta, ottenendo tanti riconoscimenti, tra i quali i tre spicchi della famigerata guida Gambero Rosso.

Il pizzaiolo e oste contemporaneo, continua a scrivere la storia della pizza nel centro-nord, portando con orgoglio il nome del suo paese natìo, Tramonti, una culla dell’arte della pizza nel cuore della Costiera Amalfitana.

Figlio e nipote di pizzaioli, Giovanni Mandara, conferma i tre spicchi, grazie ad un’attenta ricerca delle materie prime, che esalta il lavoro di piccoli produttori: in quel di Reggio Emilia, nascono autentici capolavori come l’evoluzione della più classica Margherita, rivista con pomodoro Corbarino e Fior di Latte di Vacche Rosse.

Giovanni Mandara oltre alla pizzeria, ormai è famoso per il suo food-truck, per l’attività di Pizzaiuolo on the Road, portando la sua pizza persino nei giardini del Papa. La qualità, l’innovazione e la creatività sono gli elementi che hanno permesso di consacrare definitivamente una produzione di alto livello.

In passato, Giovanni ha raccontato di aver preparato le pizze per il Papa Ratzinger e per Papa Francesco.