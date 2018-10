Traffico da Sorrento verso Castellammare, problemi in galleria, paralisi a Seiano. Si consiglia Alberi

Traffico da Sorrento verso Castellammare di Stabia . Avvisiamo i nostri lettori del traffico Meta verso Vico Equense in direzione Castellammare di Stabia, per chi va verso l’autostrada A3 Napoli – Salerno . Ci sono lavori dell’ANAS a Seiano, consigliamo, finchè la situazione non si normalizza, di fare il giro per Alberi.

Stamattina la galleria era chiusa anche in direzione Napoli , poi riaperta, ci informano di incidente anche nella galleria di Seiano. Quindi meglio passare per Vico Equense centro.

Ricordiamo che dall’autostrada verso la Penisola Sorrentina la galleria è chiusa sempre, salvo i fine settimana, in direzione Sorrento.

Gli ultimi aggiornamenti sono alle ore 12. Nel pomeriggio crediamo che la situazione si normalizzi.

