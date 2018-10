Torre Annunziata Tribunale i bolli falsi, in 25 rischiano il processo

Torre Annunziata A poco più di un anno dall’esplosione dello scandalo “bolli falsi”, la mega-inchiesta su un enorme giro di marche fasulle usate su atti giudiziari, c’è la prima svolta. Il pubblico ministero titolare del fascicolo, Silvio Pavia, ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 degli oltre 100 indagati iniziali scrive Ciro Formisano su Metropolis. L’ipotesi di reato di cui devono rispondere è uso di valori bollati contraffatti o alterati in concorso. Nei giorni scorsi il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo, ha fissato l’udienza preliminare. Il prossimo 17 gennaio, i 25 imputati che il pm Pavia vuole portare a processo proveranno a difendersi dall’accusa di aver smerciato, complessivamente, valori falsi o taroccati per circa 150.000 euro. Nel mirino quasi esclusivamente avvocati (sono di Napoli, Castellammare di Stabia, Pompei, Gragnano, Ottaviano, Poggiomarino, Ercolano, Portici e Scafati) che avrebbero acquistato centinaia e centinaia di bolli oggetto di falsificazione «facendone poi uso – scrive la procura – apponendoli su atti giudiziari» inducendo in «errore il personale di cancelleria» e «procurando per sé o altri un ingiusto profitto» causando un «danno allo Stato». Ad alcuni dei soggetti che rischiano il processo (con la richiesta di rinvio a giudizio possono già definirsi tutti formalmente imputati) viene contestato l’uso di marche da bollo per poco più di 1000 euro. Altri, invece, sono accusati di aver utilizzato o smerciato titoli fasulli per 57.000 euro (come nel caso di Errico Giordano, l’uomo di Castellammare di Stabia che avrebbe messo in commercio la bellezza di 1.251 valori bollati ritenuti «oggetto di falsificazione»).

L’inchiesta

A seguito di numerose segna- lazioni, nel 2013, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta iscrivendo nel registro degli indagati centinaia di persone, tra le quali anche alcuni nomi di punta della classe forense della provincia di Napoli. A luglio dell’anno scorso sono stati notificati 98 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, con tanto di arresti eccellenti e altre misure cautelari. A settembre sono usciti di scena 101 indagati. Per loro la procura ha chiesto l’archiviazione. Richiesta accolta dal gup Emma Aufieri. Alla base del provvedimento – come chiarito dallo stesso pm – le documentazioni e le dichiarazioni rese dagli indagati all’indomani della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. I 101 indagati non sono «collegati ad un falsario» e potrebbero aver ricevuto «in buona fede» i marchi contraffatti. Il tutto perché, secondo la Procura di Torre Annunziata, il fenomeno della falsificazione delle marche da bollo si è rilevato molto diffuso. Al punto che i 101 indagati coinvolti in questo filone, in alcuni casi, hanno acquistato i titoli falsi anche in normali tabaccherie e circuiti istituzionali. In parole povere sarebbero vittime del sistema di contraffazione svelato dalle indagini.

ECCO CHI RISCHIA IL PROCESSO

1-Pierpaolo Arnone di Castellammare 2- Nicola Bellanca di Pozzuoli 3- Bartolo Campione di Salerno 4- Antonio Cavaliere di Castellammare 5- Stefania Cicerano di Napoli 6- Elio Del Luongo di Napoli 7- Antonio Di Vincenzo di Portici 8- Pasquale Esposito di Gragnano 9-Pasquale Frisina di Napoli 10- Francesco Gargiulo di Castellammare 11- Errico Giordano di Castellammare 12- Stanislao Manfredonia di Scafati 13- Lucia Minichino di Pompei 14- Anna Nappi di Ottaviano 15- Rosario Puccillo di Castellammare 16- Francesco Romano di Pompei 17- Salvatore Romano di Ercolano 18- Rosario Salvati di Castellammare 19- Valentina Scibile di Castellammare 20- Pasquale Sicignano di Praia a Mare 21- Sabato Sicignano di Castellammare 22- Matilde Sorrentino di Boscotrecase 23-Salvatore Starace di Poggiomarino 24- Paolo Vacca di Portici 25- Ermenegilda Vitiello di Castellammare