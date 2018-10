Torre Annunziata mazzette ai giudici per aggiustare i processi, ecco come venivano pagate .Lo scrive Ciro FORMISANO oggi su Metropolis Torre Annunziata Le tangenti per “aggiustare” i processi venivano pagate, di solito, attraverso mazzette di soldi consegnate, lontano da occhi indiscreti, direttamente nelle mani del giudice da “convincere”. Almeno è ciò che teorizza la Procura di Roma tra le pagine della mega-inchiesta che nelle scorse settimane ha portato all’arresto di 23 persone (tra cui giudici di pace del tribunale di Torre Annunziata, avvocati, consulenti, esponenti delle forze dell’ordine e medici). Ma in alcuni casi la “mazzetta” sarebbe stata pagata anche attraverso altri sistemi. Addirittura con bonifici bancari versati direttamente sul conto corrente del giudice da corrompere. Un retroscena choc che emerge dalle intercettazioni ambientali captate dalla guardia di finanza nell’ambito delle indagini che hanno portato alla luce il presunto “sistema” di mazzette e favori presente nelle aule del tribunale oplontino per il business dei falsi incidenti. Un sistema di cui avrebbero fatto parte anche altri soggetti, tra carrozzieri compiacenti e falsi testimoni, che potrebbero ora finire nel calderone dell’inchiesta che fa tremare i colletti bianchi all’ombra del Vesuvio.

L’intercettazione

Nel mirino una delle centinaia di conversazioni oggetto dell’ordinanza cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Costantino De Rebbio. A parlare è un ex giudice di pace, Antonio Iannello, attualmente recluso in carcere perché accusato – in questa inchiesta – di 27 casi di corruzione in atti giudiziari. Iannello, ripreso dalle telecamere piazzate nel suo studio dalla finanza, parla di un altro giudice di pace della provincia di Napoli. E disquisendo sull’esito di un’altra inchiesta che ha travolto i giudici di pace di un altro circondario, non di Torre Annunziata, si lascia andare a una confessione dai contorni inquietanti. «Lo sai il fatto dell’accredito che successe? Il fatto dell’Iban di (…) Il giudice passa la pratica all’avvocato fa la sentenza e l’avvocato sbaglia e al posto di dare l’Iban suo manda l’Iban del giudice». Secondo l’interpretazione delle dichiarazioni di Iannello eseguite dagli investigatori, dunque, il giudice avrebbe intascato i soldi – per errore – per un sinistro stradale che lo stesso avrebbe giudicato con una sentenza. Secondo l’accusa l’avvocato che avrebbe sbagliato a inoltrare il bonifico era un collaboratore del giudice oggetto del racconto. Una gaffe riconducibile, però, a un sistema corruttivo «diffuso» in più zone della provincia di Napoli, come ribadito a più riprese dalle parole del gip e da altre inchieste che hanno portato alla luce il business mazzette legato ai falsi incidenti stradali in Campania. Per evitare questioni di questo genere Iannello, sempre secondo l’interpretazione delle sue dichiarazioni riportate nell’ordinanza, «adotta specifiche precauzioni», scrivono gli inquirenti, affidandosi a una sua collaboratrice. Parole che non hanno valore rispetto al contesto dell’inchiesta (al contrario dei numerosi episodi di corruzione contestati a Iannello e agli altri soggetti coinvolti nella vicenda) ma che agli occhi della procura di Roma rappresentano un indizio dell’esistenza di un sistema corruttivo più ampio e diffuso. Un sistema che non si fermerebbe, come ribadisce il gip, ai nomi dei 27 indagati finiti nel calderone dell’inchiesta “toghe sporche”: il più grande scandalo che abbia mai travolto la giustizia all’ombra del Vesuvio.