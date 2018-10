Terremoto in Grecia, avvertito anche in Costa d’ Amalfi , Cilento e Sorrento . Pericolo Tsunami

Terremoto in Grecia, avvertito anche in Costa d’ Amalfi e Sorrento , ma anche nel Cilento , ma non vi sono alcuni riscontri ufficiali dai sismografi, solo paura quindi nel golfo di Napoli e Salerno in Campania , paura per il Vesuvio e l’area Flegrea, anche se che il sisma sia stato avvertito in Campania come hanno riferito a noi lo riporta anche Repubblica, Il Mattino e il Corriere non vogliamo creare allarmismo.

Un violentissimo terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell’isola di Zante. L’istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 6.8 a profondità di dieci chilometri. La scossa, molto forte, è stata avvertita anche nel meridione, e soprattutto nella Sicilia orientale, in Calabria e in Puglia. Segnalazioni sono giunte persino da Napoli,

Gravi danni risulterebbero sulla costa occidentale greca e sulle isole di Zante (Zacinto) e Cefalonia. Gente in strada sulle isole greche.

L’ALLERTA TSUNAMI

«Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l’allerta è arancio: possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge». Questo l’alert dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Al momento nessuna conseguenza in Campania , ma la paura è tanta. Positanonews sta solo sentendo qualcuno che ha avvertito qualcosa, ma ufficialmente non vi è alcun riscontro