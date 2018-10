Tentato suicidio nel salernitano, uomo salvato dalla Capitaneria!

Folle gesto quello di un uomo di nazionalità magrebina che ha provato a togliersi la vita stendendosi sui binari del treno proprio stamane, precisamente sulla tratta per Sapri. E’ accaduto alla stazione ferroviaria di Agropoli – Castellabate dove l’uomo si è sdraiato sul terzo binario in attesa che passasse il treno diretto a Sapri, l’ultimo paese della provincia di Salerno. Per fortuna un uomo della Capitaneria di Porto, accortosi di quello che stava succedendo, è immediatamente intervenuto, insieme ad un’altra persona, a salvare la vita al magrebino che stava per compiere il folle gesto di cui non se ne conosce bene il motivo. Le dinamiche restano ancora in fase di accertamento e poco chiare.