TARIFFE AGEVOLATE PER RESIDENTI DA POSITANO E SORRENTO CON NLG

La società Navigazione Libera del Golfo , ha predisposto in concomitanza della chiusura della strada SS163 per Positano, tariffe agevolate e raddoppio dei collegamenti via mare con Positano.

Da sempre sensibile alle esigenze del pubblico e del territorio, questa società di navigazione è attenta e rapida a contribuire alla soluzione di problemi di viabilità. A Napoli con il capitano Gustavo Savarese, ultimo di tante generazioni armatoriali della penisola Sorrentina, e a Positano con la dott.ssa Veronica Longobardi 3402970064, per fornire indicazioni e delucidazione su questa operazione straordinaria legata alla chiusura della strada.