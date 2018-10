Sulmona (AQ). Spazio MAW. Collettiva fotografica “art. 29”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Allo Spazio MAW “art. 29”.

“art.29”

mostra collettiva

GRUPPO FOTOGRAFICO MAIA PELIGNA

Spazio MAW Via Morrone 71 Sulmona AQ

dal 13 al 20 ottobre 2018

h 10,30 – 12,30 7 17,00 – 20,00

Inaugurazione sabato 13 ottobre alle ore 17,30

Sabato 13 ottobre 2018, alle ore 18, in occasione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata in tutta Italia per la promozione dell’arte del nostro tempo, il Laboratorio d’arte Maw presenta la collettiva “art. 29”, un progetto del Gruppo Fotografico Maia Peligna sul tema del legame familiare.

Sullo sfondo del dettato costituzionale, modello e “fotografia” della famiglia italiana, i lavori esposti si muovono tra forma e realtà, percezione e racconto, catturando l’evoluzione e la permanenza dell’idea di famiglia, protagonista dell’immagine. 17 scatti in bianco e nero di Giacomo Centofanti , Paolo Di Menna, Laura Frascarelli, Tito Iafolla, Giovanni Sarrocco, selezionati in collaborazione con il fotografo e photoeditor Luca Del Monaco.

La mostra, che sarà visitabile fino a sabato 20 ottobre 2018, è anche il primo capitolo di un ciclo espositivo dedicato al tema della memoria nella contemporaneità, che metterà a confronto linguaggi e ricerche su un tema centrale nella creazione artistica contemporanea

Info:

Associazione culturale MAW Men – Art – Work Laboratorio d’arte

www.mawlab.org info@mawlab.org tel 0864210646

Da non perdere.

Maurizio Vitiello