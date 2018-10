Successo per il “New York Pizza Festival”: Bill de Blasio assaggia la pizza fritta dei Torrente di Cetara! – FOTO

Grandissimo successo per l’evento “New York Pizza Festival” che si è tenuto proprio a New York City in questi giorni. Gli appassionati di pizza americani hanno potuto gustare tante delle migliori pizze campane, e quindi del mondo, grazie alla presenza di Gino Sorbillo, Ciro Oliva e Pasquale Torrente, direttamente da Cetara.

Anche dai Torrente il sindaco di New York, Bill de Blasio, i cui nonni materni erano originari di Sant’Agata dei Goti, provincia di Benevento, ha voluto assaggiare le prelibatezze di Pasquale e Gaetano, per la prima volta presenti a questo fantastico evento: a de Blasio ha fatto impazzire la mitica montanara con pomodoro e formaggio e la montanara con stracciatella e alici. Una bella soddisfazione per i Torrente che sono titolari della storica trattoria “Al Convento”.

Anche un po’ di Costiera Amalfitana, quindi, si fa vedere negli States.