Stupro a Meta. Gli avvocati difensori dei cinque imputati al lavoro per dimostrare l’innocenza dei propri assistiti

Meta. E’ di appena due giorni fa la notizia della concessione degli arresti domiciliari ai cinque ex dipendenti dell’hotel Alimuri, imputati per aver drogato e stuprato nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2016 una turista inglese. Durante l’interrogatorio di garanzia quattro dei cinque accusati ammisero di aver avuto dei rapporti sessuali con la donna inglese ma negarono ogni tipo di violenza specificando che la turista era consenziente. Il quinto imputato, invece, si dichiarò innocente ed estraneo ai fatti. Il processo nei loro confronti inizierà a fine novembre innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ed i loro avvocati difensori sono al lavoro per dimostrare l’innocenza dei propri assistiti. Sembra che la tesi difensiva verterà principalmente sulla denuncia rilasciata dalla turista mettendone in evidenza le contraddizioni. I legali difensori sosterranno la circostanza ribadita dai cinque imputati secondo la quale i rapporti sessuali furono consenzienti e, quindi, non vi fu alcun atto di violenza. Inoltre, sempre secondo la difesa, nella bevanda assunta dalla turista non è stata ritrovata nessuna traccia di droga. Bisognerà ora attendere la fine di novembre per scoprire pienamente la tesi difensiva.