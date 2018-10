STREPITOSO SUCCESSO DE LA CANZONE ‘E NAPULE AL TEATRO IMMACOTELLA DI NAPOLI, DEL GARANTE DI POSITANONEWS

Domenica 21 ottobre 2018 ancora un grande successo teatrale di uno spettacolo che ha visto protagonista il Garante dei Lettori di Positanonews Alberto Del Grosso, per l’occasione premiata anche la giornalista Giulia Nardone, entrambi orgoglio per la nostra redazione in Campania. Presso il prestigioso teatro Immacolata in piazza Immacolata al Vomero, Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia, hanno presentato lo spettacolo in due tempi “A canzone ‘e Napule” .

La sala era gremita di pubblico in ogni ordine di posti. Tutti gli artisti che hanno recitato e cantato si sono prodigati al massimo e il pubblico li ha premiati con grossi applausi.

Al saluto degli artisti ed alla chiusura del sipario sulle note di “Tammurriata nera” il pubblico ha elargito applausi all’unisono

Da queste pagine desidero ringraziare Aldo De Gioia e tutto il cast con lo staff che ha collaborato alla riuscita dello spettacolo.

La serata è stata brillantemente presentata dalla giornalista scrittrice Anna Aita.

Con la partecipazione di Lino Cavallaro hanno preso parte:

Roberto Arnone

Arianna Avolio

Cristiano Avolio

Tina Bonetti

Angela Guerra

Nella Mirto

Pippo Noviello

Antonio Onorato

Antonietta Pujia

Aldo Rossi

Elena Sansone

Giuseppe Scognamiglio

Giò Siciliano

Per la danza:Vincenza Ventre, Angelo Marino, le allieve della scuola di danza Rose Ballet e Christian Pellino.

Al piano i maestri Nataliya Apolenskaya e Gabriella De Carlo.

Direttrice di scena: Anna Del Grosso

Assistenti di scena: Dario Capasso e Chiara Rubino

Regia video: Umberto Santacroce

Audio: Carlo Manzo Service

Riprese video: Luigi Strino

Foto di scena: Filippo Tufano

Regia tecnica: Nicola Salvo

Con l’adesione morale dell’ Ass. Culturale Cosmopolis, della Rinascita Artistica Partenopea e del giornale Positanonews

Progetto grafico: Umberto Santacroce 2018

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori del giornale Positanonews