Stranieri in aumento in Penisola Sorrentina , dall’Ucraina i più numerosi al primo gennaio 2018 , un bel servizio di Pollio su Talepiano, A Piano di Sorrento un aumento di oltre il 13% che porta il dato complessivo a 345 unità, quaranta in più dell’anno precedente, pari al 2,7% dell’intera popolazione. Ampiamente al di sotto del dato nazionale (8,4%), ma anche di quello della Regione Campania (4,4 %).

La comunità straniera più numerosa continua ad essere quella ucraina che è passata a 125 unità (30 maschi e 95 femmine), rappresentando così il 36,2% dell totale. Al secondo posto la comunità filippina 28 unità (15 maschi e 13 femmine) pari all’8,1% e poi quella rumena 25 unità (3 maschi e 22 femmine) pari al 7,2%.

A seguire Polonia (24), Russia (19), Regno Unito (15), Bulgaria (13), Sri Lanka (10), Brasile e Cuba (9), India a Marocco (5), Moldova, Germania e Madagascar (4), Thailandia, Stati Uniti e Sudafrica (3), Bielorussia, Ecuador, Argentina, Honduras, Perù, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo (2).

Solo un cittadino invece per: Francia, Belgio, Slovenia, Bosnia, Svezia, Montenegro, Spagna, Albania, Portogallo, Norvegia, Irlanda, Giappone, Indonesia, Guatemala, Paraguay, Repubblica Dominicana, Messico, Libia e Samoa.

Un’ultima curiosità, la fascia anagrafica più numerosa resta quella tra i 30 ed i 45 anni. 13 invece i bambini fino a 4 anni di età.

DIVERSA LA SITUAZIONE A SORRENTO, DOVE AL 1° GENNAIO DEL 2018 GLI STRANIERI RESIDENTI SONO ADDIRITTURA DIMINUITI

Scendono a 670 unità, contro i 702 dell’anno prima.

Sorrento resta comunque, tra i quattro, il Comune con la più alta percentuale di stranieri (4,1%), molto prossimo al dato regionale.

Anche a Sorrento la comunità più numerosa resta quella ucraina (190), al secondo posto invece la rumena (75) e poi quella britannica (49). Seguono Sri Lanka (33), Bulgaria ed India (32), Filippine (25), Russia e Polonia (23), Brasile (21), Bangladesh (17), Moldova (12) Tutti gli altri al di sotto dei 10.

A Sorrento molto più ampia la forbice della fascia anagrafica numerosa: dai 25 anni sino ai 60. 21 invece i bambini dai 0 a 4 anni, sei in meno dell’anno precedente.

PASSANDO A META LA SITUAZIONE RESTA INVECE QUASI STABILE

Il numero degli stranieri è pari a 219 (211 l’anno prima), pari al 2,8% della popolazione totale.

Anche a Meta la comunità più numerosa è quella ucraina (92), seguita da Romania (17) e Polonia (14). A parte poi il Regno Unito (11), le altre nazionalità non raggiungono le 10 unità.

Dai 30 ai 55 anni il nucleo più numeroso. Nove invece i bambini sotto i 4 anni, due in più dell’anno prima.

PIÙ O MENO INVARIATA ANCHE A SANT’AGNELLO

Si registra un incremento di appena quattro unità passando da 298 a 302.

In testa resta sempre l’Ucraina (121), seguita da Sri Lanka (25) e Romania (21). Poi abbiamo Russia (16), Portogallo e Bulgaria (14) e Brasile (12).

Gli altri al di sotto delle dieci unità.

Dai 25 ai 60 il nucleo più numeroso. Sette i bambini sotto i 4 anni, uno in meno dell’anno precedente.