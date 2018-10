Sting avvistato ad Amalfi, ultima volta qui per Capri Hollywood, quella volta che non prese la casa a Positano per il traffico

Amalfi. E’ apparso in unna tranquilla giornata di fine ottobre in Costiera amalfitana. A dircelo alcuni lettori di Positanonews dalla capitale della Divina “Lo ho visto entrare in farmacia con la moglie..”. Sting avrebbe fatto un giro fra Ravello e Amalfi con la moglie Trudie Styler , proprio l’anno scorso nominata ‘Capri Person of the Year 2017’ a Roma per la 22esima edizione di ‘Capri, Hollywood, the International film fest’.

Non è la prima volta che Sting mostra di prediligere la Costiera amalfitana, più volte si è esibito in serenate dedicate alla Terra delle Sirene, e proprio a Positano voleva acquistare la Villa Nuvolari, a fianco di Villa Tre Ville di Zeffirelli. L’acquisto andò a monte a causa del traffico, Sting rimase intrappolato sulla Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia mentre si recava in direzione Sorrento verso Positano. Dopo acquistò poi la tenuta in Toscana.

Ricordiamo che Sting e Shaggy hanno annunciato che saranno tra gli ospiti di X Factor, dove presenteranno in anteprima il loro ultimo singolo

È evidentemente tempo di annunci, questo, in casa X Factor: tra gli ospiti dell’edizione corrente del programma tv targato Sky ci saranno sicuramente Sting e Shaggy. La notizia è ufficiale. Fino ad ora, l’ex frontman dei Police non era mai salito sul palco di un talent show italiano. “Gotta Get Back My Baby”: il nuovo singolo di Sting e Shaggy L’ospitata a X Factor sarà un’occasione per la coppia di artisti per presentare il recente singolo “Gotta Get Back My Baby”, pezzo estratto da “44/876”, album scritto a quattro mani e registrato tra la Jamaica e gli Stati Uniti.

Sting non è il suo nome reale, ma uno pseudonimo che ha contribuito a cristallizzarne la fama a livello globale. Lui è Gordon Matthew Thomas Sumner, cantautore e polistrumentista ma anche attore di origine britannica. Il suo volto è legato per sempre a uno dei capitoli più interessanti della musica: la band The Police! Sting è nato a Wallsend, il 2 ottobre 1951 sotto il segno della Bilancia. Alle spalle, per una carriera a dir poco stellare, 16 Grammy Awards, 3 Brit Awards e un Golden Globe! 4 volte candidato all’Oscar per la miglior canzone in altrettanti film, Sting ha venduto qualcosa come 100 milioni di dischi in tutto il mondo! STING Sting: vita privata Cosa dire sugli affari di cuore del re della musica? Anzitutto, uno dei suoi amori di gioventù è stato quello per la prima moglie, Frances Tomelty. L’ha sposata nel 1976, per poi arrivare al divorzio nel 1984. Dal matrimonio sono nati i figli Joseph e Fuchsia Catherine. Poi la storia con l’attrice Trudy Styler, da cui Sting ha avuto Mickey, Jake, Eliot Pauline e Giacomo Luke. Le seconde nozze sono state celebrate nel 1992… con tanto di successive rivelazioni piccanti! La seconda consorte del cantante, infatti, svelò che lui sarebbe solito praticare il sesso tantrico. Questo gli permetterebbe una resistenza di oltre 5 ore nelle sue performance tra le lenzuola! Sting: curiosità – Il musicista possiede numerose ville, sparse in giro per il mondo. Una delle sue mete preferite è la Toscana, dove ha una residenza in cui sono nati alcuni dei figli della star… – Sting ha 3 fratelli e lui è il primogenito di una parrucchiera, Audrey Cowell, e di un ingegnere e lattaio, Ernest Matthew Sumner, entrambi irlandesi. – Non si è laureato nonostante abbia intrapreso gli studi universitari. Nel 1971 aveva un solo obiettivo, diventare insegnante…Ci è riuscito ma poi ha prevalso il suo impulso artistico. – Il suo più grande amore è stato…una chitarra spagnola (regalo di un amico di famiglia)! Strano? No, dato che oltre a suonare il basso in modo impeccabile è anche un maestro sulle sei corde! – Sting è anche un grande appassionato di calcio. Tifoso del Newcastle, segue con particolare attenzione anche la Fiorentina.

