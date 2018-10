Stelvio Cipriani il ricordo di Lello Vitagliano e del sindaco Luca Mascolo “Un amico di Agerola”

Il ricordo di Lello Vitagliano medico di Maiori in Costiera amalfitana e del sindaco di Agerola Luca Mascolo.

Stamani è morto il Maestro Stelvio Cipriani all’età di 81 anni, nella casa di cura in cui era ricoverato dallo scorso dicembre. Tra le innumerevoli e famose sue composizioni, tra cui “Anonimo Veneziano”, mi piace ora ricordarlo per la sua “Alla Madonna di Pompei”, inserita nel nostro film “BARTOLO LONGO – Il Rosario e la Carità”. Di certo per la sua devozione la Madonna sarà stata al sui capezzale per portarlo con se’ ad allietare con le sue dolci note il Paradiso.

Lello Vitagliano

È morto stamattina a Roma un amico di #Agerola. All’età di 81 anni, il musicista e compositore Stelvio Cipriani ci lascia con un grande vuoto.

Autore di tantissime colonne sonore cinematografiche di successo, tra le quali la famosissima “Anonimo Veneziano”.

Stelvio Cipriani si è esibito molte volte sui nostri palcoscenici. A lui abbiamo assegnato il prestigioso Premio Francesco Cilea al Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei, edizione 2013. Di Stelvio è la bellissima composizione “Agerola”, con la quale ha omaggiato la nostra splendida terra, della quale era davvero innamorato. Che la terra ti sia lieve, caro amico! Luca Mascolo

