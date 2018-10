Statale Amalfitana, smottamento tra Vietri sul Mare e Fuenti

La pioggia che si è abbattuta da ieri sera, ha creato non pochi problemi sul fragile territorio della Costiera Amalfitana. Sulla Statale Amalfitana, secondo quanto riportato da Amalfi Notizie, c’è stato un piccolo smottamento tra Fuenti e Vietri sul Mare. La frana è ceduta intorno alle 20, a ridosso della curva che segue il rettilineo della Voce del Mare in direzione Amalfi. Una vettura dei cantonieri dell’Anas è giunta successivamente sul posto, per installare i segnali stradali che avvisano del pericolo. Con le prime precipitazioni, il bilancio tra ieri sera e stanotte è un grosso incidente sulla Chiunzi-Ravello, ed un invasione di fango e detriti in alcune zone sulla Tramonti-Maiori. (Foto tratta da Amalfi Notizie)