SPAZZAMENTO: TRENTA LAVORATORI DELLE COOP PASSERANNO A SALERNO PULITA

Il vertice in Prefettura sul passaggio di cantiere di una trentina di spazzini dalle cooperative ai ranghi di Salerno Pulita è andato bene.

Tant’è che già stamattina nella sede della società che si avvia a diventare gestore unico dei rifiuti per la città capoluogo le coop hanno depositato gli elenchi di coloro che, al 31 dicembre scorso, erano in forze con almeno cinque anni di spazzamento alle spalle.

Legge regionale alla mano, è questo il requisito fondamentale per aspirare al passaggio nelle fila di Salerno Pulita ed è per questo che dei 36 operatori, probabilmente solo 30 potranno beneficiare del passaggio di cantiere. Per gli altri si ragionerà su altre soluzioni.

L’assessore all’ambiente Angelo Caramanno, che ieri mattina parlava con ottimismo dell’incontro alle porte in Prefettura, anche oggi- raggiunto al telefono dalla nostra redazione- snocciola i dati della stabilizzazione di massa che si sta facendo nel settore dei rifiuti: a Salerno Pulita sono già stati trasferiti 95 dipendenti del Consorzio di Bacino, 136 lavoratori interinali, una quindicina provenienti da Isoambiente ed ora l’arrivo dei 30 spazzini dalle cooperative. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, quest’ultimo passaggio di cantiere sarà perfezionato entro lunedì prossimo.

Andrea Siano Liratv