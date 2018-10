Sorrento. In Via Sant’Antonino tegole cadute per il maltempo, ma non viene fatto nessun controllo

Sorrento. Durante il pomeriggio di lunedì, a causa della forte ondata di maltempo con pioggia e raffiche di vento, la penisola sorrentina ha registrato numerosi danni a strutture ed alberi. Tra i tanti ci segnalano la caduta di alcune tegole da un palazzo in Via Sant’Antonino che solo per un vero e proprio miracolo non hanno colpito nessuno. Ad oggi sembra che non sia stato effettuato nessun controllo per verificare lo stato di un edificio che, comunque, versa in una situazione di incuria. Ci si augura che al più presto si provveda alla messa in sicurezza anche in previsione della nuova ondata di maltempo prevista per la giornata di domani, al fine di scongiurare nuovi crolli. In ogni caso ripetiamo l’appello a non transitare sotto palazzi e strutture pericolanti in caso di forte vento cercando di rimanere in luoghi coperti e sicuri.