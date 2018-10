Sorrento: E’ venuta a mancare la signorina Maria Ercolano storica edicolante della stazione

“La Vita in Edicola”

La signora dei giornali Maria Ercolano saluta i suoi lettori e gli amici di sempre.

La vita in edicola …tra giochi giornali riviste e i quotidiani. Una donna con carattere forte che coccolava noi bambini che compravamo le figurine dei calciatori Panini e il mitico pallone super Santos che costava allora un po’ troppo 400 lire. Noi giocavamo per intere giornate vicino alla sua attività commerciale.

Una colletta e stavamo per tutte le curiosità e le offerte nella sua “EDICOLA VIA MARZIALE”.

Ricordi d’infanzia e di adolescenza. Amica di tutti e personaggio buono di una Sorrento antica ancora d’amare.

Un ricordo di una donna che ha lavorato con abnegazione ed onestà per una vita con gentilezza affetto e tanta confidenzialità.

Condoglianze alla famiglia e dalla redazione di Positano news.

I funerali si terranno alle ore 15.30 presso il santuario del Carmine in Piazza Tasso a Sorrento