Sorrento . Unico Campania abbonamento SITA per gli studenti, qualcuno rimane fuori e non risponde nessuno. De Luca che dice? Un abbonamento solo da rinnovare per la SITA in Penisola Sorrentina, le condizioni di reddito non cambiate rispetto all’anno precedente eppure non viene rilasciato l’abbonamento , ma senza un perchè. Mail a raffica, anche all’URP a Napoli della Regione Campania, a Unico Campania il telefono sta li come specchietto per le allodole perchè nessuno risponde. Allora cosa succede quando non si rinnova subito l’abbonamento? Che lo studente è costretto a pagare quotidianamente il biglietto e quindi incassano di più, ma , sembra, non è l’unico caso che viene comunicato dai CAF “Ci siamo arresi – dice G.F- – , capitano una decina di casi su cento di rinnovi non fatti subito.. il rinnovo costa dieci euro, farlo daccapo 50, poi se non si sblocca la situazione, come è capitato in qualche caso, lo studente paga quotidianamente , dunque più degli altri che hanno fatto l’abbonamento normale, oltre il danno la beffa…”