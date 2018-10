A Sorrento, vicino alla chiesetta di San Francesco troviamo “L’Osteria Del Buonconvento”. Nel cuore antico del paese, tra i libri di una biblioteca di 200anni, entriamo in una dimensione spazio-tempo insieme ad un trasporto fatto di profumi di agrumi e testi unici, con le firme storiche dei ministri che autorizzavano l’apertura di Via degli Aranci. In originale, ammiriamo la vita di Marion Crawford, che nel 1883 pubblicava un libro sulla maledizione di Sant’Agnello a New York, ospitando l’editore nella sua residenza in Penisola Sorrentina. Un sapore ed un sentimento di cultura abbinata alle ricette tradizionali del posto. Risotto agli agrumi di Sorrento, antipasti locali con mozzarella e pomodoro e l’immancabile pizza sorrentina. Complimenti ai gestori per il posto, mettendoci il cuore e la cultura. Complimenti da parte di tutto lo staff di Positanonews.

