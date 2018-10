Sorrento. Ucraino ubriaco di Massa Lubrense aggredisce vigilessa

Cose assurde a Sorrento. Ieri sera un cittadino ucraino di 30 anni, residente nella città della penisola sorrentina, mentre percorreva Via Correale alla guida di una bicicletta elettrica ha colpito violentemente alla schiena una giovane vigilessa, dandosi poi alla fuga. L’agente colpita ha immediatamente allertato i suoi colleghi che sono riusciti ad intercettarlo e lo hanno fermato nel centro storico. L’uomo era chiaramente ubriaco e, dopo aver cercato di opporre resistenza, ha dovuto arrendersi ed è stato quindi condotto presso il comando locale per procedere alla sua identificazione. E’ stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La vigilessa è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale per ricevere le cure del caso ed i sanitari di turno hanno refertato un forte trauma contusivo con una prognosi di tre giorni.