Sorrento: Turista violentata in discoteca, condanne ridotte

Era fine luglio 2015, quando nel bagno della nota discoteca “Il Fauno”, una turista venticinquenne newyorkese, fu violentata.

I due stupratori, Riccardo Capece e Francesco Franchini, furono identificati e condannati in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata. Il primo a a 3 anni e 4 mesi e Franchini a 4 anni e 4 mesi.

Ieri la Corte di Appello di Napoli, ha deciso per uno sconto di pena per entrambi. Per Riccardo Capece, la condanna è scesa a 2 anni, pena sospesa. Il complice, invece, ha intascato una pena pari a 2 anni e 9 mesi di carcere. Insomma, dimezzata, o quasi, la condanna per entrambi.

I due ragazzi, all’epoca di 20 e 22 anni, furono fermati nell’agosto del 2015, finirono in carcere e poi ai domiciliari.

La turista americana, durante la fase delle indagini, diede la sua disponibilità a tornare in Italia per l’incidente probatorio fissato davanti al GIP di Torre Annunziata.

I due si erano difesi in Tribunale, negando le accuse mosse da E. J., la giovane di New York che si trovava in Italia insieme ad un’amica, quest’ultima tra le testi di accusa di quella terribile notte in discoteca. Una brutta storia quella con al centro i due giovani che avrebbero raccontato ai magistrati di una “occasione” di sesso consenziente dopo una serie di effusioni.