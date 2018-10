Sorrento, trovato l’accordo: Comune risarcirà Penisola Verde con 500 mila euro

Trovano un accordo il Comune di Sorrento e Penisola Verde Spa. La società, che si occupava del servizio di igiene urbana nel comune costiero, aveva fatto causa al Comune per circa 900 mila euro, soldi che la ditta asseriva di non aver ricevuto dopo il servizio tra il 2007 e il 2009. Gli anni in questione erano proprio quelli in cui la Campania stava affrontando l’emergenza rifiuti. Sarebbero state oltre venti le fatture che la società asseriva non fossero state pagate. Dalla sua, invece, l’amministrazione asseriva di aver già saldato diverse di queste fatture.

L’accordo tra le due parti è stato trovato sulla base di 500 mila euro, a carico del Comune sorrentino, dipartiti in versamenti da 100 mila euro annuali, per cinque anni. Nel 2010 partì un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Torre Annunziata che obbligava il comune a pagare. Ora si è arrivati all’accordo.

Nel mese di luglio vi avevamo parlato della causa di Penisola Verde nei confronti del Comune di Piano di Sorrento per lo stesso motivo: è stato inviato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, per una cifra che il Comune non avrebbe ancora versato, circa 385.424,42 euro, a cui si aggiungono gli interessi e le spese di procedura.