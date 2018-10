Sorrento, teppisti nel parcheggio Correale: si indaga

Sorrento, teppisti hanno preso di mira il parcheggio Correale: per questo motivo sono in corso delle indagini. Sono sempre più frequenti negli ultimi tempi, episodi di danneggiamenti avvenuti all’interno dell’area del parcheggio Correale di Sorrento. Nel mirino dei teppisti, sono finite auto e motorini: in particolare si è registrato un alto numero di furti di pezzi dai motocicli. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute alle Forze dell’Ordine è stata aperta un indagine. Si esaminano i filmati ed è in corso la raccolta di testimonianze, per cercare i responsabili.